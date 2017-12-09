Türklerin eline koz verdik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl aradan sonra Yunanistan'a giden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. İki komşu ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bu ziyarette Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile Lozan konusunda tartışmalar yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade etti. Erdoğan karşısında Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın ezik kalması; ülke medyasında geniş yer buldu.

ATİNA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Kaba taslak diplomasi" manşetiyle çıkarak Çipras yönetimini eleştirdi. Gazetenin haberinde, "Yunan hükümeti Erdoğan'ın açıklamalarına hazırlıksız yakalandı" ifadelerine yer verildi. Ülkede yayın yapan Elefteros Tipos gazetesi ise "Tarihi fiyasko" manşetiyle okuyucularına sunuldu. "Hükümetinin yanlışlar dizesi Erdoğan'ın eline koz verdi" ifadelerinin kullanıldı.

PAVLOPOULOS AÇIKÇA ŞOKA GİRDİ

"Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin başlangıcında sert bir söylem benimsedi" başlıklı yazıda, 64 yıl sonra bir Türk cumhurbaşkanının Atina'ya yaptığı bu ilk resmi ziyaretin "hasmane bir şekilde" başladığını iddia ederek Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos için "açıkça şoka girdiğinin görüldüğünü" yazdı.

LOZAN TANSİYONU YÜKSELTTİ

Erdoğan Yunanistan gezisinde tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti ve bunda Erdoğan'ın Yunan hükümetini Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın haklarını vermediği yönündeki eleştirisi ve Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi talebinin etkili olduğunu vurguladı.

DİPLOMATİK SONUÇ ÇIKMAZ

Erdoğan'ın iki ülke arasındaki sınırı belirleyen uluslararası antlaşmanın güncellenmesi yönündeki sözleri nedeniyle bu ziyaretten diplomatik sonuç beklentisinin ortadan kalktığını iddia etti. Gazete, "Söz düelloları, iki komşu arasındaki ilişkilerin iyileşmesine katkı yapmadı" diye yazdı.

ALIŞILMADIK DERECEDE AÇIK SÖZLÜ

Erdoğan ile Pavlopoulos'un Lozan Antlaşması ile ilgili kameralar önündeki değerlendirmelerini "bir karşılama töreni için alışılmadık derecede açık sözlü bir diyalog" olarak gördü.