Erdoğan neden Lozan’ın güncellenmesini istedi?

İŞTE BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Lozan'ı güncelleme önerisi Yunanistan'ı sıkıştırma niyeti gütmüyor. Aksine yapıcı bir şekilde sorunları yeniden ele alma isteği...

Erdoğan, sorunları kanatma niyetinde değil; ilişkileri derinleştirmek için el uzatıyor.

Dünyanın ve etrafımızın yeni bir belirsizlik fırtınasına girdiği bir dönemde iki ülkenin sorunlarını çözme iradesini yansıtıyor.

Erdoğan'ın "bu ziyaretle birlikte geleceği çok daha farklı inşa edelim" cümlesi buna işaret ediyor.

Türkiye, Ege'deki it dalaşının, Batı Trakya'daki müftü krizinin ya da Kıbrıs'taki enerji rekabetinin diğer aktörlerce istismar edilmesinin önüne geçmek istiyor. Yine, Ankara, Atina'nın Türkiye "korkusu" ile İsrail ve Mısır gibi ülkelerle Türkiye aleyhine bir işbirliği içinde olmasının daha fazla sorun yaratacağının farkında.

Ayrıca, Brexit'ten sonra sıkıntıya giren AB'nin istikrarının da Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin uyumundan olumlu katkı göreceğinin bilincinde. Uyumun yolu mevcut sorunları çözmek için yeni bir inisiyatif oluşturmak ve ticaret ile yatırımlara ağırlık vermekten geçiyor.

İkili ticarette hedef 10 milyar dolar... Yunanistan'ın 2018'de ekonomik krizini toparlamaya başlamasıyla genişleyecek ikili işbirliği, turizm, enerji ve düzensiz göç ile mücadele alanlarında kalıcı hale getirilebilir.

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