Wajeeh Nuseibeh

Kudüs'te hayatın günlük akışında dramatik etkileri olmasa da şehrin Müslüman ve Hıristiyan sakinleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkili ve bu girişimin barışa hizmet etmeyeceğini düşünüyorlar. Doğu Kudüs'te, Eski Şehir''in kapılarında üç gündür eylemler devam ediyor. Ancak İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi ve burada yaşayan sınırlı sayıda Müslüman Filistinlinin temkinli davranması nedeniyle protestolar küçük ölçekli. Protestolar Eski Şehir''in kapılarında küçük gruplar tarafından yapılıyor. Ama İsrailli güvenlik kuvvetleri sanki çok daha büyük bir eylem varmışcasına kalabalık ve yoğun müdahale ediyor. Atlı güvenlik güçlerinin kalabalık sokaklara girmesi atlarla burun buruna kalan insanlara korku dolu anlar yaşatıyor.





ERDOĞAN GİBİ OLAMADILAR

Nuseibeh "Bu kutsal şehir herkese ait, sadece bir grubun kontrol etmesini kabul edemeyiz. Doğu Kudüs'te 300 binden fazla insan yaşıyor. Yaklaşık 15 bin Hıristiyan var. Eski Şehir''in yüzde 70'i Müslümanlardan oluşuyor. Onları böylece Kudüs'ten atamazsınız" diyor.

Trump'ın, Kudüs halkının adına karar vermesini büyük hata olarak değerlendiren Nuseibeh, bu kararın barış sürecine hizmet etmeyeceği görüşünde. ABD Başkanı'nın açıklaması sonrası harekete geçemeyen Arap ülkelerini suçlayan Nuseibeh'e göre Türkiye, Kudüs'e Arap ülkelerinden daha etkili şekilde sahip çıkıyor. "Arap liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığını yapamadı" diyor ve ekliyor: "Türkiye çok iyi bir pozisyon aldı. Diğer birçok Arap ülkesinden çok daha iyi. Onlar hâlâ birbirleriyle çatışmakla meşgul."





İSRAİL, GAZZE'Yİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları önceki akşamki füze saldırılarına misilleme olarak dün sabah Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 farklı noktayı vurdu. Hava saldırısında 20 yaşındaki Abdullah el-Atl ile 30 yaşındaki Muhammed es-Safedi hayatını kaybetti. Önceki akşam Gazze'ye yine uçaklarla yapılan hava saldırısında biri çocuk 15 kişi yaralanmıştı. Cuma günkü gösterilerle birlikte ölen Filistinli sayısı dörde yükselirken dün geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.





DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İSRAİL'İ KINADI



Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in göstericilere müdahalesini kınadı. Açıklama şöyle: "Kudüs'ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." (Hürriyet)