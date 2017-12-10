Soruşturma Kılıçdaroğlu'na uzanacak mı?

İŞTE ERSOY DEDE'NİN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

BAŞKAN KENDİSİNİ İHBAR ETMİŞ ÖYLE Mİ?

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına karar verilmesi CHP'de deprem etkisi yarattı.. Kararın verildiği ilk gece CHP'liler sabaha kadar Ataşehir'de nöbet tuttu.. Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Ataşehir'deki bir otelde olağanüstü toplandı.. Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'deki programını yarıda keserek ve diğer tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a desteğe geldi.. Adeta kaynıyor yani CHP.. "…Belediye başkanımız benim isteğimle kendini ihbar etti. O soruşturmaların tamamı yapılmıştır, tamamından aklanmıştır…"diyordu dün Kılıçdaroğlu..

BAŞKAN KENDİSİNİ İHBAR ETTİYSE KORKULACAK BİR ŞEY YOK!

Öyleyse korkacak, çekinecek bir şey yok.. Ama Kılıçdaroğlu siyasetini yakından izleyenler çok çok iyi görecekler ki, durum hiç de anlattığı gibi görünmüyor.. Yani öfke öyle noktada ki, ".. selametle tahkikatın neticesini bekleyelim.." tonundan çıkmış,"..Bu milli iradeye darbedir.." seviyesine gelmiş bile çoktan.. Evet de neden?.. Neden bu kadar kişiselleştirdi bu meseleyi Kılıçdaroğlu?.. Yoksa Deniz Baykal'ın, Ankara Beysukent Angora Evlerinde başlayan film, İstanbul Ataşehir'de bir otelin lobisinde son mu buluyor?..

SORUŞTURMA KILIÇDAROĞLU'NA UZANIR MI?

Ataşehir Belediyesi'ndeki operasyonda, kamuoyu sadece İlgezdi'nin görevden alınışına tanıklık etti.. Oysa belediyeye kayyım atanması, 'BUZ'dağı'nın sadece görünen yüzü.. Bakalım bu iddialar daha nereye kadar gidecek?.. Neden Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki bunca yolsuzluk iddiasına rağmen, İlgezdi Ailesi'nden vazgeçmiyor peki?..

Yoksa Kemal Bey'in kızının da o skandala konu rezidans'ta daire sahibi olmasının bu meseleyle bir bağlantısı mı ortaya çıkacak?..

KILIÇDAROĞLU'NUN KIZININ DAİRESİNİ HATIRLAYALIM

Hatırlayalım; Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı, Zeynep Kılıçdaroğlu, rezidansın 17. katında 87 numaralı daireni sahibi.. Kayıtlara göre, bu daire, 10 Temmuz 2014 tarihinde alınmış.. Başka?.. Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın da dairesi var aynı binada.. O da, 6 Şubat 2014'te almış.. Battal İlgezdi'nin başkan adaylığının ilan edildiği 7 Şubat 2014'den tam bir gün önce.. Akıllara hemen Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki gafı geliyor.. ".. Ben eski hesap uzmanıyım para nasıl götürülür iyi bilirim.." demişti.. Sosyal medya bu sözü paylaşıp duruyor iki gündür..

REZİLLİKLER ORTAYA SAÇILACAK

Battal İlgezdi ve eşi ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden neredeyse 2 yıldan fazla bir süre geçti.. Peki bu sürede neler oldu?.. Önümüzdeki günlerde çıkacak ortaya.. Hangi hakim-savcı İlgezdi'lerden aldıkları rüşvetle perdeleme yaptı, hangi gazeteciler, bildiklerini yazmamak adına rezidans sahibi oldular, bunlar hep çıkacak.. Birkaç iddiayı koyalım dilerseniz masaya.. Battal İlgezdi, Küçükbakkalköy'deki 775 sayılı gecekondu yasası kapsamına giren ve kat karşılığı bina yapılamayan, yalnızca kooperatifle bina yapılabilen alanda göstermelik bir kooperatif kurdu.. Ve bu kooperatife de sahte üyeler kaydetti. Dolayısıyla aslında kat karşılığı alıp dönüştürdüğü bir alanda, yasanın arkasından dolandı..

ANLAYACAĞINIZ İŞLER ÇOK BÜYÜYECEK

Bu pislik ortaya çıkınca da, 'Öz Adalet' adında bir site yaptırdı.. Kimin bu sitede dairesi varsa, alıp sattıysa, bir yakınına aldırdıysa, bu isimler de soruşturmaya dahil edilecek bu süreçte.. Varsa usûle aykırı bir durum, çıkacak ortaya.. Bir de Ataşehir - Erguvan evlerinin yapımındaki usulsüzlükler var.. Bunlar ortaya çıkınca bazı gazeteciler konunun üzerine gittiler.. Ataşehir, İçerenköy, Küçükbakkalköy ve çevresinde kapısını çalmadıkları emlakçı, müteahit bırakmadılar.. Rezalet ortaya çıkınca ise, "Erguvan" ve "Buket" isimli iki site yapıldığını öğrendik İlgezdi tarafından Şimdi bu iki sitede ücretsiz ya da çok düşük bedellerle ev sahibi olan gazetecilerin ismi dahil ediliyor soruşturmaya.. Sahiden de eksper değerinin çok çok altında bir bedelle ev sahibi olan varsa, onun üzerinde gidilecek.. İşler çok büyüyecek yani anlayacağınız.. (Ersoy Dede/Star)