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'ta !

Giriş Tarihi: 11.12.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 17:45

'ın Süleymaniye şehri merkezli 5,4 büyüklüğünde bir meydana geldi.

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Irak'ta deprem!
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