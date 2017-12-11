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'de davasında hapis cezası

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2017 16:05
Rize'de FETÖ davasında hapis cezası

'de /'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan C.V, avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık C.V, son savunmasında örgüte finansal destek sağladığı ve gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı suçlamasını reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanığın, duruşmadaki iyi halini dikkate alarak, istinaf ve Yargıtay süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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Rize'de FETÖ davasında hapis cezası
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