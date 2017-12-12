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AK Partili Şentop'tan ittifakı açıklaması

Giriş Tarihi: 12.12.2017 12:19
AK Partili Şentop'tan seçim ittifakı açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili , Bahçeli'nin ittifakı önerisiyle ilgili olarak, kanundaki yasaklamanın kaldırılmasını işaret etti. Şentop, seçim barajıyla ilgili olarak "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez" diye konuştu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı , MHP Genel Başkanı 'nin ittifak önerisini değerlendirdi.

Habertürk TV'nin geçtiği habere göre; Şentop, "Kanundaki yasaklamayı kaldırınca ittifa mümkün olur" dedi. Şentop ayrıca, "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez" diye konuştu.

CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınları hakkındaki mal varlığı önergesi vermesini de değerlendiren Şentop, "Bu tür numaraları çok gördük, siyasi manevradır" açıklamasında bulundu.

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AK Partili Şentop'tan seçim ittifakı açıklaması
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