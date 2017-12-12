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Doç. Dr. kimdir?

Giriş Tarihi: 12.12.2017 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 12:56
Doç. Dr. Cenk Ayata kimdir?

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne 2017 yılında; Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde; migren ve inme alanlarında yapmış olduğu temel ve klinik çalışmalarının yanında, son dönemde ileride ilaç geliştirme çalışmalarında hedef molekül olabilecek Rho-kinaz sinyal yolağının beyin kan akımına etkileri ve bu enzimin tip 2 izoformunun beyin damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmaları dolayısıyla Öğretim Üyesi ödüle hak kazandı. Cenk Ayata kimdir?

Doç. Dr. Cenk Ayata kimdir?

1968 yılında doğdu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 'nde çalışmalarına başladı. Nöroloji uzmanlığını Tufts Üniversitesi'nde ve Nörolojik Yoğun Bakım Üst-Uzmanlığını Harvard Üniversitesi'nde aldı. Moleküler, ileri teknoloji elektrofizyolojik ve optik görüntüleme yöntemlerini hayvan modellerinde hastalık mekanizmalarını aydınlatmak ve yeni tedavi yöntemlerini denemek üzerine uygulayarak dünyanın sayılı bilim adamları arasına girdi. Rho-ROCK2 sinyal yolaklarının nörodejenerasyonda rolleri gibi moleküler çalışmalarının yanı sıra son merkezi sinir sistemine özgü bir fenomen olan kortikal yayılan depolarizasyon'un migren, inme, ve beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklardaki rolüne ışık tutan çalışmaları son 15 yılda uluslararası alanda çok daha iyi tanınmasını sağladı. Nörolog ve nörobilimci olarak Massachusetts General Hospital, Neurovascular Araştırma Ünitesi'nde görevini sorumlu yönetici olarak sürdüren Dr. Ayata, Temel Nörolojik Bilimler alanındaki çalışmalarının yanında çok sayıda klinik araştırmalarda da ön planda yer alıyor.

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Doç. Dr. Cenk Ayata kimdir?
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