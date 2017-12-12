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Son dakika operasyon! 7 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 10:14
Son dakika FETÖ operasyon! 7 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

ve 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesapları olduğu, KHK ile kapatılan iş yerlerinde kayıtları bulunduğu iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını, mali müşavir, mühendis ve meslekten ihraç edilen polislerin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede, Kayseri ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika FETÖ operasyon! 7 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor
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