Erdoğan, Mahmud Abbas ile Kudüs'ü görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla geldiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ'NE KATILMAK İÇİN GELDİ

Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Konuk Cumhurbaşkanı Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.