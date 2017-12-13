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Erdoğan, ile 'ü görüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 19:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 01:54
Erdoğan, Mahmud Abbas ile Kudüs'ü görüştü

Devlet Başkanı Abbas, 'da olağanüstü toplanacak İİT zirvesine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beylerbeyi Sarayı'nda kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Devlet Başkanı , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla geldiği 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ'NE KATILMAK İÇİN GELDİ

Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti.

Konuk Cumhurbaşkanı Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

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Erdoğan, Mahmud Abbas ile Kudüs'ü görüştü
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