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o terör saldırısını kınadı

, ’nin başkenti Mogadişu'da Polis Akademisinde yapılan terör saldırısını kınadı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.12.2017 20:47
Dışişleri Bakanlığı o terör saldırısını kınadı
ndan yapılan yazılı açıklamada, "'nin başkenti Mogadişu'da Polis Akademisinde yapılan intihar saldırısında ondan fazla polis memurunun hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'de güvenlik ve istikrarı hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. , terörizmle mücadelede Somali halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya ve bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir" denildi.
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Dışişleri Bakanlığı o terör saldırısını kınadı
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