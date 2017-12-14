İİT Zirvesi'nin en çok dikkat çeken ismi Maduro

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda olağanüstü toplandı. Toplantıda Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Bu tarihi toplantıya 16'sı lider düzeyinde 49 ülkenin temsilcisi katıldı. İİT toplantıya İİT üyesi sadece 8 ülke katılmadı. Suudi Arabistan toplantıya devlet başkanı düzeyinde katı

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Tarihi zirvenin en dikkat çeken ismi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Madurooldu. Zirvede bir de konuşma yapan Maduro büyük ilgi gördü. Moduro zirvede bir ed konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özellikle teşekkür etti. Erdoğan şöyle dedi: "Kudüs konusunda hassasiyetini bildiğimiz diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da zirveye davet ettim. Bugün burada Bağlantısızlar noktasında Maduro, Venezuela Devlet Başkanı. Sağolsun. Davet ettik. Bakınız Venezuela nire, İstanbul nire. Sağolsun çıktı geldi. Dolayısıyla o bölgenin de sesi olarak, çünkü bu sadece Müslümanların meselesi değil. Geldi, katıldı" diye konuştu.

ABD'NİN KARARINI ÇOK SERT DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Nicolas Maduro ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi sonrası yaptığı açıklamada kararı çok sert dille eleştirmiş ve şunları söylemişti: "Katliam devam ediyor. Evet bu bir katliam. Masum bir halka yapılan katliam. Benim masum, acısı dinmeyen Filistin halkına yapılan bir katliam. Bu katliam artık bir soykırıma doğru gidiyor. Bu dinler arası bir savaş değildir. Bu kanlı saldırı, finans güçlerinin ve kapitalizmin medyatik askeri güçlerinin Filistin topraklarını zapt etme çabasıdır ve Filistin halkına soykırım yapma çabasıdır. Çok acı.

Burdan öncelikle Yahudilere bir çağrım var. Misket bombalarıyla devletiniz Filistin'i şimdiye kadar bombaladı ve katliama devam ediyor. Gazze'de öldürülen çocukların katili İsrail devletine önce dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler dur demeli, katil devletlerini Yahudiler ilk kınamalı. Filistin'de Müslüman, Hristiyan, farklı dinden ve kültürden insanlar var.



NE ZAMAN UYANACAKSINIZ?

İkinci çağrım bölgedeki arap halkına ve liderlerine. Ne zamana kadar katliama seyirci kalacaksınız? Filistinli kardeşlerinizin katliamını izlemeye devam mı edeceksiniz? Arap liderleri ne zaman uyanacak? Ne zaman uyanıp, Filistin halkının sesine ses vereceksiniz? Yerin dibine batsın resmi açıklamalarınız, yerin dibine batsın uluslararası protokolünüz, artık harekete geçmelisiniz!"

49 ÜLKE TEMSİLCİSİ KATILDI

57 üyeli teşkilat, BM'den sonra uluslararası temsil gücü en yüksek organizasyon niteliğinde. Zirveye, 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katıldı. Zirveye katılan liderler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırm, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yemen Cumhurbaşkanı Abdrabuh Mansour Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Umman Kralı'nın özel temsilcisi Seyit Assad bin Tarıq Al Said, Katar Emiri Şeyh Tamim, Flistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Brunei Kralı Hasan El-Bolkiah, Cibuti Başbakanı Abdulkader Kamil Mohamed, Kazakistan Meclis Başkanı Kassım Jomart Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Ürdün Kralı Abdullah, Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yuldaşev, Malezya Başbakanı Najib Razzak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani.