Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de kendisini bekleyen vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Şimdi bindik Üsküdar'dan geldik. Şu anda İHA'lar gibi buda merkezden kumandayla... 80 km hızla güvenli bir yolculuk yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: Ümraniye'den karşı tarafa geçmek yarım saati bulmayan bir sürede gerçekleşebilecek. Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Başbakanımıza ve mimarından mühendisine, yüklenici firma Doğuş grubuna teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Ümraniye Metro Hattı'nı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye'de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İSLAM DÜNYASI TÜRKİYE'YE BAKIYOR"

Çeyrek asır önce Ümraniye deyince, çamur, yokluk, yoksullukla dolu bir ilçe akla geliyordu. Bugün hayat kalitesi en yüksek yerleşim yerlerinden bir tanesi. İlçemizdeki kimi kötü görüntüler tarihe karıştı. Açılışını yaptığımız metro hattı bir sinyaldir. Ümraniye'nin değerine değer kattı. Bu metro hattı Sabiha Gökçen'e uzandığında daha da iyi olacak. Türkiye'de yüreğini emeğini ortaya koyarak çalışanlar var. Birde gece gündüz boş boş konuşanlar var.

Son 4 yıldır ülkemize yönelik sayısız tezgah kuruldu. Şimdi biliyorsunuz, önümüzde Kudüs var. Unutmayın İslam dünyası nereye bakıyor? Türkiye'ye bakıyor. Bunlar gezicilerle olmaz, bunlar gezi dediler her yeri ateşe verdiler. Bunlar çukurcularla olmaz, FETÖ'cülerle olmaz. Öyleyse şimdi hep birlikte bir şeyi yapacağız. Rabia'mız... Kudüs'ümüzü, ilk kıblemizi bırakmayacağız.



