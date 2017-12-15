Diyarbakır'da Kudüs'e destek mitingi düzenlenecek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek miting ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı protesto edilecek.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Şehmus Tanrıkulu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararının İslam aleminde büyük bir infiale neden olduğunu söyledi.

Birçok ülkede karara karşı vatandaşların sokağa döküldüğünü ve tepkilerini dile getirdiğini aktaran Tanrıkulu, Diyarbakır'da da bu kararın protesto edildiğini anımsattı.

"Kudüs Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Fethedildikten sonra Hazreti Ömer orada yaşayan Hristiyan ve Yahudilere adaletle davrandı ve inanç özgürlüğü tanıdı. 11. yüzyılda Kudüs haçlılar tarafından işgal edildi. Bu işgal neticesinde orada yaşayan yüz binlerce insan kılıçtan geçirildi, mabetler tahrip edildi ve insanlara büyük zulümler yapıldı. Yaklaşık bir asır sonra Selahaddin'i Eyyubi Hazretleri tekrar Kudüs'ü fethetti." ifadelerini kullanan Tanrıkulu, fethedildikten sonra orada yaşayan insanlara adaletle davranıldığını, Hristiyanların bugün dahi bu yaklaşımı dile getirdiğini vurguladı.

- "İşgalci devlet uluslararası hukuku hiçe saydı"

Mescid'i Aksa ve etrafında bereketli topraklar bulunduğuna işaret eden Tanrıkulu, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen birçok peygamberin Kudüs'e uğrayıp orada İslam'ı anlattığını anımsattı.

Kudüs'ün Müslümanlar açısından çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Böyle kutsal bir mescidin İsrail gibi bir terör devletinin, işgalci bir çetenin elinde olması, orada yaşayan Müslümanlara baskı yapılması kabul edilebilir bir şey değil. İşgalci, siyonist devlet uluslararası hukuku hiçe sayarak Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak maalesef Filistin'in hemen hemen tümünü işgal etmiş durumdadır. Onlara sahip çıkmak ve Kudüs'ün İslam'ın şiarı olduğunu, Kudüs'ün parçalanmaz olduğunu tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor."

- "Kudüs bizimdir, İslam ümmetinin şiarıdır"

Pazar günü düzenleyecekleri miting ile tepkilerini bir kez daha dile getireceklerini ifade eden Tanrıkulu, Diyarbakırlı vatandaşların mazlum Filistin halkının yanında olduğunu aktardı.

Bu karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"İnşallah alınan bu karardan vazgeçilir ve Filistin sorunu geniş bir şekilde masaya yatırılarak konunun çözülmesi için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörler üzerlerine düşeni yaparlar çünkü 6 milyondan fazla Filistinli kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Şu anda bütün Filistin toprakları İsrail işgali altında bulunmaktadır. Başta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olmak üzere BM bu işgale bir an önce son vermek için her türlü girişimde bulunmalıdır. Kudüs bizimdir, İslam ümmetinin şiarıdır. Bizler Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz."

Tanrıkulu, 17 Aralık Pazar günü saat 13.00'te İstasyon Meydanı'nda düzenleyecekleri mitinge tüm vatandaşları davet etti.