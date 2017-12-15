FETÖ’cüleri kaçıran örgütün lideri Yunan vatandaşı çıktı!

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na kişi başı 1000 Euro karşılığında Göçmen Kaçakçılığı faaliyetini organize eden örgüte geçtiğimiz günlerde Bodrum Başsavcılığı'nca büyük darbe vurulmuştu.

Üç aydır devam eden projeli soruşturma neticesi yakalanan örgüt lideri Yunan Vatandaşı V.G, 13 göçmen kaçakçısıyla beraber İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri sonrasında sabah Bodrum Adliyesi'ne çıkarıldı.

Şüpheliler soruşturma çerçevesinde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, 22 Ekim tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Kardak Adası açıklarında 2 Ukraynalı Kaptanın idaresinde sahte Bulgar Pasaportlarıyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ'cü grubunda V.G.'nin organizesinde kaçmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Söz konusu olayda tekne içerisinde, FETÖ ile iltisakları nedeniyle kamudan daha önce KHK'lar ile ihraç olan Ankara ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüklerinde görevli 4. Sınıf Emniyet Müdürleri O.K ve H.A.İ, BTK da uzman U.K, Dış İşleri Bakanlığı personeli A.Ç, Akademisyen E.D.'nin olduğu anlaşılarak yasal işlem yapılmıştı.