Ürdün'deki Kudüs gösterisinde "Erdoğan sloganları"

Başkent Amman'daki El-Huseyni Camisi'nin önünden başlayarak, En-Nahil Meydanı'na yürüyen çok sayıda gösterici, Erdoğan'ın Kudüs için verdiği mücadeleden duydukları memnuniyeti, "Amman'dan sana selam olsun" sloganlarıyla dile getirdi.

Aksa'ya destek sloganları da atan eylemciler, üzerinde "Balfour Deklarasyonu'nu uyguladınız. Trump'ın kararını uygulayamayacaksınız" yazan dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'DAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİLER

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi eski Genel Sekreteri Hamza Mansur da gösteride yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin Kudüs'ü savunmak için sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.

Gösteriye bazı parti liderleriyle İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Muhammed ez-Zeyudi de katıldı.