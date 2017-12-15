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'deki gösterisinde "Erdoğan sloganları"

ABD'nin 'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepkiler tüm dünyada sürerken, Amman'da gösteri düzenleyen lüler de, Cumhurbaşkanı lehine sloganlar attı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 18:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 18:41
Ürdün'deki Kudüs gösterisinde Erdoğan sloganları

Başkent Amman'daki El-Huseyni Camisi'nin önünden başlayarak, En-Nahil Meydanı'na yürüyen çok sayıda gösterici, Erdoğan'ın için verdiği mücadeleden duydukları memnuniyeti, "Amman'dan sana selam olsun" sloganlarıyla dile getirdi.

Dünya Kudüs için ayakta

Aksa'ya destek sloganları da atan eylemciler, üzerinde "Balfour Deklarasyonu'nu uyguladınız. Trump'ın kararını uygulayamayacaksınız" yazan dövizler ile bayrakları taşıdı.

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TÜRKİYE VE ERDOĞAN'DAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİLER

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi eski Genel Sekreteri Hamza Mansur da gösteride yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin Kudüs'ü savunmak için sergilediği tutumdan övgüyle söz etti.

Gösteriye bazı parti liderleriyle İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Muhammed ez-Zeyudi de katıldı.

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Ürdün'deki Kudüs gösterisinde "Erdoğan sloganları"
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