Başbakan Yıldırım Artvin'de konuştu

Yıldırım, konuşmasında şu mesajları verdi:

"ABD'NİN KARARI YOK HÜKMÜNDE"

ABD Başkanı, sorumsuz hukuksuz bir kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti ve büyükelçiliğini buraya taşıyacağını beyan etti. Bölge gerçekleriyle bağdaşmayan bu karar bizim için yok hükmündedir. Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız 56 İslam ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarını topladı ve orada olağanüstü bir zirve gerçekleştirdi. O zirve gösterdi ki Kudüs yalnız değil, Filistinliler yalnız değil.

"HİÇ KİMSE BÖLGEDE HESAP YAPMASIN"

Türkiye'yi hesaba katmadan bu bölgede hiç kimse plan proje yapmasın. Hiç kimse bölgemizde kafasına göre iş tutamaz. Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket edemez. Bütün uluslararası platformlarda Filistin'e, Kudüs'e sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"BİZDEN BAŞKA BÜYÜKELÇİ YOK"

Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir. Bizden başka Kudüs'te büyükelçilik seviyesinde Filistin için bir misyon açan yoktur. Olay bu kadar net. İsrail, ister bunu kabul etsin ister etmesin bu gerçek değişmez, bizim kararımız değişmez.

"DİPLOMATİK AÇIDAN EN İLERİ KARAR"

(İİT'nin "Doğu Kudüs Filistin'in başkenti" kararı) Diplomatik olarak alınabilecek en ileri karar olup dünyada tektir.

"MURATLI KAPISINI GÜRCİSTAN İLE BERABER YAPACAĞIZ"

"Muratlı sınır kapısını Gürcistan ile beraber yapıp tekrar açacağız. Sarp'tan sonra Muratlı da faaliyete geçecek. Sarp'ın yenilenme işi hızla devam ediyor" dedi.