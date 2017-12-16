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Kapatılan yurdunda ikinci !

'nın Fethiye ilçesinde kapatılan yurdunun deposunda çıkan da 14 mutfak ve 5 piknik tüpü son anda çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 22:50 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 23:09
Kapatılan FETÖ yurdunda ikinci yangın!

Babataşı Mahallesi'ndeki, Milli Eğitim Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan yurdun, başka bir deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekipleri depodaki 14 mutfak ve 5 piknik tüpünü son anda çıkardı.

Yangında, depoda bulunan mutfak ve beyaz eşyalar zarar gördü.

İKİNCİ YANGIN!

Öte yandan, aynı yurdun başka bir deposunda akşam saatlerinde çıkan ve ekiplerce söndürülen yangında da hasar meydana gelmişti.

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Kapatılan FETÖ yurdunda ikinci yangın!
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