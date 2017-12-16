Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Kongresi öncesinde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Yola çıkarken bir şey söylemiştik, uzun ince bir yoldayız. Gideceğiz inşallah. Hizmet yarışında engel olmaya çalışanlar bir netice alamadılar.

İstanbul'dan arabana bin 1,5 saatte Bursa'dasın.

Kardeşlerim biz onlara kulak asmadık onların gözü var onlar görmüyor. Koskoca Osmangazi köprüsünü görmüyorsun.

Kardeşlerim bizler sizi Allah için seviyoruz. Enerji, ulaşım, turizm hepsi aldı başını gidiyor. 110 üniversitesi olan bir Türkiye var.

Sınıflarda öğretmen açığımız olmasın diye uğraşıyoruz. Her yıl aldığımız öğretmenlere baktığınızda geçmişle kıyaslanmayacak bir alım var.

Biz Rabia'yı unutmayacağız. Rabia'da ne var: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var.

Ne oldu? bir hafta için de yüzlerce teröristler öldü. Askerlerimiz F-16 oldu onların üzerine gitti ve onları açtıkları çukurun içine gömdüler. Şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...