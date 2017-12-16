TBMM Başkanı Kahraman Kuveyt'te

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyetini, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, Kuveyt Ulusal Meclisi Türk Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abdullah Ferhat ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi ve büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Kahraman ile birlikte TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Habib Soluk, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Halil Özcan, Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mikail Arslan ve bazı milletvekilleri de geldi.