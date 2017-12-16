Haberler > Gündem Haberleri > TBMM Başkanı Kahraman Kuveyt'te

Başkanı Kahraman Kuveyt'te

Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Cidde'den Kuveyt'e geçti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 19:14
TBMM Başkanı Kahraman Kuveyt'te

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyetini, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda, Kuveyt Ulusal Meclisi Türk Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Abdullah Ferhat ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi ve büyükelçilik görevlileri karşıladı.

İsmail Kahraman: Abdülhamid Han indirilmemiş olsaydı Birinci Cihan Harbi çıkmayacaktı

Kahraman ile birlikte Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Habib Soluk, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Halil Özcan, Türkiye-Kuveyt Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mikail Arslan ve bazı milletvekilleri de geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Kahraman Kuveyt'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN