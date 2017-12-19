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May ile Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May’in bugün öğleden sonra Trump’ı telefonla arayarak gündemi değerlendirdikleri ve özellikle konusunun konuşulduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 21:50
May ile Trump telefonda görüştü

Açıklamaya göre, iki lider, görüşmede, ülkelerinin 'ün İsrail'in başkenti olması konusunda aldıkları farklı pozisyonları ele alırken, ABD'nin barış için yeni öneriler getirmesinin ve uluslararası toplumun da bu gayretleri desteklemesinin önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

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Yemen konusuna da değinilen görüşmede, May, bu ülkede devam eden insani krizle ilgili kaygılarını dile getirdi. Liderler, Yemen'de açlığın önüne geçmek ve masumların acılarını hafifletmek için insani ve ticari erişimin yeniden açılmasını sağlamanın hayati önemi üzerinde anlaştı.

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May, görüşmede, Trump'a İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) müzakerelerinin son dönemde aldığı mesafe konusunda da bilgi verdi. ABD Başkanı da ülkesinde kendi ekonomik programını hayat geçirmede kaydettiği ilerlemeyi aktardı. Her iki lider, Brexit'in ardından ülkeleri arasında ikili ticaret anlaşmasının hızla tamamlanmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

ABD yalnız kaldı

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May ile Trump telefonda görüştü
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