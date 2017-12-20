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'de operasyonu! 135 bin hap ele geçirildi

'de düzenlenen operasyonlarda, 107 kilogram esrar ile 135 bin hap ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.12.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 11:22
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 135 bin hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Konak, Bayraklı, Karabağlar, Karşıyaka ve Çeşme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.

Çiğli ilçesinde ise F.S'nin (39) getirdiği yüklü miktarda uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresindeki aramada, 107 kilogram esrar ile 135 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 135 bin hap ele geçirildi
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