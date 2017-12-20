Konya'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'ya yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği ve piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Meram ilçesinde bir evi 15 gün boyunca izlemeye alan polis, teknik ve fiziki takip sonrasında söz konusu eve baskın yaptı.

Yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu Omar B, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.