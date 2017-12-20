"Türkiye, İslam dünyasına örnek oldu"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesinde düzenlenen 'Kudüs Davası-İslam'ın İlk Kıblesi ' söyleşisi, Hamas Basın Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katılırken, Hamas Sözcüsü Zuhri de program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKUMETİNİN KUDÜS DURUŞU ARAP VE İSLAM DÜNYASINI HAREKETE GEÇİRDİ"

Eskişehir'de öğrencilerle bir araya gelmek üzere bulunduğunu belirterek başlayan Dr. Ebu Zuhri, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu bizim için çok önemliydi.

O toplantının tabi ana sebebi Trump'ın ortaya attığı ahmakça görüştü. Bu görüşün ifadesi şuydu; Kudüs'ün Yahudi şehri olduğu, Yahudilerin başkenti olduğu şeklinde ahmakça bir görüş öne sürmüş olmasıydı. Bununla ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki duruşu, dünya üzerinde genel olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkının Kudüs ile ilgili duruşları, sadece biz Filistinlileri değil, bütün Arap ve İslam dünyasının tamamını harekete geçirdi. Bize moral ve destek oldu. Biz kendilerini çok takdir ediyoruz. Bu görüşün baştan sona yanlış olduğunu kanaatindeyiz. Bu görüşten dönüleceği ümidindeyiz inşallah. Türklere bu anlamda Cumhurbaşkanına, halka ve hükümete çok hususi candan teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DÜNYANIN KARŞI DURUŞU İLERDE BU DURUMUN DEĞİŞECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİDİR"

Dünya üzerinde Kudüs kararına tepkilerin olduğunu ve bu durumun zamanla değişeceğine işaret eden Ebu Zuhri, "Türkiye'de tepkiler olduğu gibi tabiî ki hem bütün İslam ve Arap dünyasında, hem de bütün dünyada genel olarak Trump'ın bu saçma kararına tepkiler var. Filistin'deki durum yine aynı devam ediyor ama bununla birlikte bu düşünceye karşı herkesin, bütün dünyanın karşı durması ilerde bu durumun değişeceğinin bir göstergesidir.

Biz buna inanmaktayız. Çünkü Kudüs sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hıristiyanlar içinde, bütün dünya için de önem arz etmektedir. Müslümanların bilindiği gibi ilk kıblesidir, bizim ilk kıblemizdir. İnancımız ile ilgili bir bağlantısı vardır. Bütün dünyanın bu tepkilere bir şekilde sonuç verecektir, diye inanmakta ve ümit etmekteyiz" dedi.