Başbakan Yıldırım: ABD'nin tehditlerine rağmen Kudüs sahipsiz değildir dedik

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

- 2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız büyüme var kalkınma var refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var.

- Dün AK Parti iktidarımızın 16. bütçesini yaptık. Türkiye'de 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu kadar üst üste hizmet yapan başka bir iktidar yok. Bu sadece bize nasip oldu.

-Türkiye ekonomisi güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ediyor.

Başbakan Yıldırım, Bartın'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu

-Amerika Başkanı bir gün çıktı, böbürlenerek, imzasını göstererek bir kağıda imza attı. Neymiş Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Ben yaptım oldu demekle olmuyor. O gün dedik ki yanlış hesap Kudüs'ten döner dedik. Kudüs sahipsiz değildir dedik.

-ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada dünyanın 1'den büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

-Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de güçlü olmak zorundadır.

-Bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen kimse binlerce kilometre uzaktan gelerek plan yapamaz, racon kesemez.

-Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır.

-Türkiye küresel barış ve istikrarın güvencesidir.

-Yol medeniyettir. Medeniyetin gereği de yolları yapmak ve bölmektir, milleti birleştirmektir. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.

-Sadece binalar yapmak yetmez dedik. İçine uzman da koymak lazım, personel de koymak lazım, doktor da koymak lazım.

-Yolun açık Türkiye. 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna emin adımlarla gidiyoruz.

- Başkalarının hayal bile edemediklerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. 2003'te de böyleydi 2017'de de aynıdır. İki katı güçlenerek bu günlere geldik.

-Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Böyle olmaya da devam edeceğiz.

-Kılıçdaroğlu'nun daha Muhtarlar Kanunu olduğundan haberi yok.

-Muhtarlarımız taleplerini bilgisayar ortamında İçişleri Bakanlığı'na rahatlıkla iletebiliyor.

-2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi 1503 lira para alıyorlar. Buna ilave sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. Ama bu CHP, Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da muhtarların bu haklarını verilirken maaşlarını düzeltirken getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın derim. Ret vermişler ret