‘Devlet bizi hiç yalnız bırakmadı’

Onlar 15 Temmuz
gazileri.. Kiminin adı Mehmet, kiminin Mustafa, kimi Fatih, kimi Ali. 15 Temmuz'da 'Her şey vatan için' deyip canlarını siper ettiler. FETÖ
'cü hainlere geçit vermediler. Kimi artık yürüyemiyor, kiminin evi 17 aydır hastane. Kimi kolunu kaybetti, kimi kafatasına isabet eden kurşunla aylarca konuşamadı. Tek tesellileri hainleri püskürtmeleri ve devletin onları hiç yalnız bırakmaması...
'DEVLETİMİZ UMUDUMUZ'
Mustafa Uygun (43):
Çengelköy'de kurşun omuriliğine saplandı. Belden aşağısı felç kaldı. Gazisini hiç unutmayan devletin aldığı robotla ayağa kalktı. Uygun "Devlet her an yanımızda, bu da bizi umutlu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ilgisi şifamız. Dualar beni ayakta tutuyor" diyor
'HEP YANIMIZDALAR'
Ali Osmanoğlu (48):
Köprüde başından vuruldu. 3 kez beyin ameliyatı geçirdi. Başına kemikten kafatası yapıldı. 14 ay hastanede kaldı. Tedavisi evinde sürüyor. Eşi Ümmühan Osmanoğlu, "Devlet hep yanımızda. Eşimin durumu çok iyi" dedi.
'Kurşun madalyam'
'BİZİ SÜREKLİ ARIYORLAR'
Fatih Çevre(39):
Çengelköy'de keskin nişancı otomobilinin içindeyken vurdu. Kurşun sol omzunda köprü kemiğini kırdı, o bölgedeki tüm sinirler tahrip oldu. 3 ay hastanede kaldı, 5 kez ameliyat oldu. kahraman gazi, "Devlet hep yanımızda. Bizi hiç unutmuyor. Hep aranıyoruz. Hiç unutulmuyoruz" ifadesini kullandı.
'KURŞUN MADALYAM'
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB
) AKOM önünde cuntacı askerlerin silahından çıkan ve kalbinin 3 milim altına isabet eden kurşunla yaralanan gazi Musa İlhan (40) 1.5 yıldır kurşunla yaşıyor. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği'nin başkanlığını da yapan İlhan "Bu kurşun benim onur madalyam.Bizim o gün sokağa çıkarken bir beklentimiz yoktu. Tek hedefimiz vatanımızdı. Devletimiz bize gazilik unvanı verdi, bu en büyük onur" dedi.
OĞLUM VE EŞİMİN AYNI MEVZİYE VARMALARI EN BÜYÜK MÜKAFAT
15 Temmuz
darbe girişimi gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah Olçok'u şehit veren Nihal Olçok, Siirt
'teki bir söyleşide "15 Temmuz benim için bir mihenk taşı. Ben o gece Abdullah'ın içindeki kahramanlığı gördüm. Oğlumun ve eşimin aynı yolculuğa çıkıp aynı mevziye varmaları bence bir anne için en büyük mükafattır" dedi.
İLACI ERDOĞAN
Gazi Mehmet Yaman:
Köprü'de şarapnel parçaları beynine
isabet etti. 17 aydır tedavisi
sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
gazinin evini, Başbakan Binali
Yıldırım da tedavi gördüğü hastaneyi
ziyaret etti. "Oğlumun ilacı Cumhurbaşkanı
Erdoğan" diyen baba Mustafa Yaman, "Allah razı
olsun. Devlet ona iki bakıcı tuttu" dedi.
'BİR DEDİĞİMİZİ İKİLETMİYORLAR'
15 temmuz'da
biri 12 diğeri 16
yaşında evlatlarını
evde bırakıp sokağa çıkan Ayla Kasarcı
(36) ve Ahmet Yasin Kasarcı (43) çifti
aynı ateş altında vuruldu ve gazi oldu.
Gazi Ayla Kasarcı "Bir evde iki gaziyiz.
Devletimiz hep yanımızda oldu. Artık telefonla
bakanlarımıza valimize ulaşabiliyorum.
Sağ olsunlar bir dediğimizi ikiletmeden
yapıyorlar" dedi.
Gül KİREKLO
- Davut AGAH/
SABAH Yunus Emre KAVAK