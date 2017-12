‘Devlet bizi hiç yalnız bırakmadı’

BUGÜN NELER OLDU

Onlar 15 Temmuz gazileri.. Kiminin adı Mehmet, kiminin Mustafa, kimi Fatih, kimi Ali. 15 Temmuz'da 'Her şey vatan için' deyip canlarını siper ettiler. FETÖ 'cü hainlere geçit vermediler. Kimi artık yürüyemiyor, kiminin evi 17 aydır hastane. Kimi kolunu kaybetti, kimi kafatasına isabet eden kurşunla aylarca konuşamadı. Tek tesellileri hainleri püskürtmeleri ve devletin onları hiç yalnız bırakmaması...Çengelköy'de kurşun omuriliğine saplandı. Belden aşağısı felç kaldı. Gazisini hiç unutmayan devletin aldığı robotla ayağa kalktı. Uygun "Devlet her an yanımızda, bu da bizi umutlu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın ilgisi şifamız. Dualar beni ayakta tutuyor" diyorKöprüde başından vuruldu. 3 kez beyin ameliyatı geçirdi. Başına kemikten kafatası yapıldı. 14 ay hastanede kaldı. Tedavisi evinde sürüyor. Eşi Ümmühan Osmanoğlu, "Devlet hep yanımızda. Eşimin durumu çok iyi" dedi.'Kurşun madalyam'Çengelköy'de keskin nişancı otomobilinin içindeyken vurdu. Kurşun sol omzunda köprü kemiğini kırdı, o bölgedeki tüm sinirler tahrip oldu. 3 ay hastanede kaldı, 5 kez ameliyat oldu. kahraman gazi, "Devlet hep yanımızda. Bizi hiç unutmuyor. Hep aranıyoruz. Hiç unutulmuyoruz" ifadesini kullandı.Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) AKOM önünde cuntacı askerlerin silahından çıkan ve kalbinin 3 milim altına isabet eden kurşunla yaralanan gazi Musa İlhan (40) 1.5 yıldır kurşunla yaşıyor. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği'nin başkanlığını da yapan İlhan "Bu kurşun benim onur madalyam.Bizim o gün sokağa çıkarken bir beklentimiz yoktu. Tek hedefimiz vatanımızdı. Devletimiz bize gazilik unvanı verdi, bu en büyük onur" dedi.15 Temmuzdarbe girişimi gecesi eşi Erol ile oğlu Abdullah Olçok'u şehit veren Nihal Olçok, Siirt 'teki bir söyleşide "15 Temmuz benim için bir mihenk taşı. Ben o gece Abdullah'ın içindeki kahramanlığı gördüm. Oğlumun ve eşimin aynı yolculuğa çıkıp aynı mevziye varmaları bence bir anne için en büyük mükafattır" dedi.Köprü'de şarapnel parçaları beynineisabet etti. 17 aydır tedavisisürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğangazinin evini, Başbakan BinaliYıldırım da tedavi gördüğü hastaneyiziyaret etti. "Oğlumun ilacı CumhurbaşkanıErdoğan" diyen baba Mustafa Yaman, "Allah razıolsun. Devlet ona iki bakıcı tuttu" dedi.15 temmuz'dabiri 12 diğeri 16yaşında evlatlarınıevde bırakıp sokağa çıkan Ayla Kasarcı(36) ve Ahmet Yasin Kasarcı (43) çiftiaynı ateş altında vuruldu ve gazi oldu.Gazi Ayla Kasarcı "Bir evde iki gaziyiz.Devletimiz hep yanımızda oldu. Artık telefonlabakanlarımıza valimize ulaşabiliyorum.Sağ olsunlar bir dediğimizi ikiletmedenyapıyorlar" dedi.SABAH