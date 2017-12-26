Şemdinli’den acı haber: 3 asker şehit

Hakkâri Şemdinli
'de güvenlik güçleriyle PKK
'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşte, Adana Ceyhan nüfusuna kayıtlı, evli, Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil (25) ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26) şehit oldu. Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu da (23), el bombasının kazayla patlama
sı sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Üç şehit için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda dün tören düzenlendi. Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehit askerler memleketlerine uğurlandı.