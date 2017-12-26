Sivile yargı muafiyeti 15-16 Temmuz için

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Son Kanun Hükmünde Kararname'yi değerlendiren Ünal şunları söyledi:
"Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması" ibaresi 15 Temmuz
gecesi, 16 Temmuz gününü ifade etmekte. "Terör eylemleri" ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini kapsamamakta. O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların, ülkelerini korumalarından dolayı hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Bugüne şamilmiş gibi diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi dezenformasyondan ibaret. Birileri buradan felaket tellallığı çıkarmasın.
(Tek tip kıyafet) Türkiye'nin de 15 Temmuz sonrası FETÖ
'cülere dönük halkın açık talebi doğrultusunda konu gündeme geldi. Adalet Bakanlığı dünya örneklerini inceleyerek meseleyi hukuki zemine kavuşturdu. Darbe teşebbüsü, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, yasama organına karşı olma, hükümete karşı suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlara, badem kurusu ve gri renkte iki farklı kıyafet uygulaması gerçekleştiriliyor.
Uyum yasalarına ilişkin 5 komisyon oluşturduk. Seçim ittifakı, seçim mevzuatının konuşulduğu komisyonda konuşulacak. 15 Temmuz'dan sonra yerli unsurlar doğal ittifakını oluşturdu. MHP ile doğal ittifakımız var.
DARBEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK FİİLLERİ KAPSIYOR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şunları söyledi:
(Sivillere yargı muafiyeti) Burada yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili. Hangi vatandaş darbe önleme dışında bir başkasına işkence etmişse, yanlış bir fiilde, haksız bir fiilde, hukuka aykırı fiilde bulunmuşsa bunlar da yargılanacaktır ama buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamında, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz'dur.
(Tek tip kıyafet düzenlemesi) Bakanlık yönetmelik çıkaracak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir ay içinde uygulamaya geçmiş olacak. Kadın ve çocuklarla ilgili ayrı düzenleme var. Hamile ve çocuklar için uygulanmayacak.
"GOCUNANLAR FETÖ'NÜN KURŞUN ASKERLERİDİR"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni KHK ile FETÖ'cü darbe girişimini önleyen kahraman vatandaşlara yargı kalkanı getirilmesine tepki gösterenlere sert çıktı. Bahçeli, düzenlemeye ilişkin, "ne var bunda" diye sorarken, "İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. Hep aynı simalar, hep aynı nakarat. Alayına yazıklar olsun. Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum" dedi.