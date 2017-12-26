Tuzla'da uçucu kimyasalları kanalizasyona boşaltmışlar

Tuzla'da önceki akşam İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde yaşayanların genizlerini yakan, paniğe yol açan kokunun, tekstil, kuru temizleme ve boya sanayiinde kullanılan, uçucu tetrakloretilen ve trikloretilen maddelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Sanayi tesisleri tarafından bölgedeki atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasalların içeriği, İSKİ laboratuvarında yapılan tahlil sonucu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da dün akşam saatlerinde 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal koku ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı.

Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan havadan görüntülendi

Hürriyet'in haberine göre Tuzla'de yoğun olarak hissedilen ve paniğe yol açan kokudan etkilenen çoğu astım ve KOAH hastası vatandaşlar ile çocuklardan oluşan 68 kişi, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle çevredeki hastanelere kaldırılırken, görevliler koruyucu kıyafet giyip gaz maskesi taktı. Hastanede oksijen verilen vatandaşlar, daha sonra taburcu edildi.

Belediye, AFAD, İGDAŞ, İSKİ ve itfaiye, kokunun kaynağını belirleyebilmek için gece boyunca atıksu kanallarında ölçüm yaparken, İstanbul Valisi Vasip Şahin de, gece yarısı Tuzla'ya giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin yaptığı açıklamada, "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" dedi. Ölçümler sonucunda kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi.

YAKALANDILAR

İstanbul Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı. Tuzla'da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

'CEZALARINI ÇEKECEKLER'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Hak ettikleri cezayı alacaklar. Tuzla'mıza çok nahoş bir akşam yaşattılar. Allah beterinden saklasın ama hak ettikleri cezayı alacaklar ve bundan sonra tüm önlemlerimiz o bölgeye yeni kamera sistemleri ile sağlayacağız ve bir daha böyle bir şey yaşatmayacağız" dedi.

İŞTE O MADDELER

Trikloretilen: Metal nesnelerin yüzeyden önce yağlanmasını önleme tekstilde leke çıkarma işinde, başta

maket oyuncaklar olmak üzere polistirenden yapılan malzemeler için yapıştırıcı olarak ve tetrakloroetilen üretiminde kullanılıyor. İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik,

öksürük gibi etkileri olabiliyor.

Tetrakloretilen: Endüstriyel solvent olarak bilinen madde kuru temizlemede, metal malzemenin yağını gidermede, kahve ve çaydan kafein, pamuk ve yünden yağ ve mumların çözülmesinde kullanılıyor. Tedarikçi firmalar, ciltle temas etmemesi, toprağa ve yeraltı sularına karışmaması, kanalizasyona deşarj edilmemesi, kapalı alanlardan kullanılmaması, gıdayla doğrudan temas etmemesi tavsiye ediliyor.

YOĞURT YEDİK

Havva Erkiş, "akşam saat 20.00 sıralarında eşimle birlikte evde otururken nefes alınmayacak şekilde yoğun bir kimyasal madde kokusu geldi. Hemen balkon kapısı ve pencerelerin kenarlarını sünger ile kapattık. Mide bulantısı olunca yoğurt yedik" dedi.

EVİ TERK ETTİK

Vahide Nazlı, "Eşim ve ben kokuyu alınca evi terk edip Pendik'te oturan annemin evine gittik. Koku gelince evin kapısını açtım. Gerçekten çok yoğun kimyasal madde kokusu vardı. Tarif edilemez bir kokuydu. Boğazlarım yandı ve dilim uyuşmaya başladı. Hemen yoğurt yedim. Mutfaktaki doğalgaz menfezlerinden içeriye koku girdi. Burada yoğun ambulanslar vardı. Burada zaten deri sanayinden gelen kokular arada oluyordu ama bu başka bir kokuydu. İlk kez böyle bir şey oldu" dedi.

TUZLA'NIN ALIŞILAGELMİŞ BİR DURUMU

Emsal Nazlı, "Dün akşam ki aslında Tuzla'nın alışılagelmiş bir durumu. Daha önceki zamanlarda koku geliyordu ama dün akşamki öncekilerden çok farklı bir kokuydu. Geniz yanması oldu, dilimiz uyuştu. Hemen evimizden çıkıp Pendik'te oturan ailemizin evine gittik. Burada arıtma tesisi var. Arıtmada kullanılan filtrelerin pahalı olması nedeniyle filtre kullanmadıkları söyleniyor. Siyasilerin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Tuzla'nın kaderi bu" dedi.