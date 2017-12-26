Yıldırım yarın Kral Selman’la görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım
,
Birleşmiş
Milletler'deki Kudüs
oylamasının
ardından yarın Suudi Arabistan
'a
kritik bir ziyaret
gerçekleştiriyor. Kral Selman
ile bir
araya gelecek olan
Yıldırım, Kudüs
meselesi başta
olmak üzere bölgesel
krizleri masaya
yatıracak.Yıldırım
ayrıca Suudi
Arabistan Başbakan
Yardımcısı ve
Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
bin Abdülaziz El Suud'u kabul edecek.
Ziyarette Kudüs konusunda atılabilecek
yeni adımlar Suriye'nin geleceği ve Suudİran
gerginliği ve Yemen'e yansımaları ele
alınacak. Yıldırım'ın umre yapması da
bekleniyor.