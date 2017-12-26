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Yıldırım yarın ’la görüşecek

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017
Yıldırım yarın Kral Selman’la görüşecek
Başbakan , Birleşmiş Milletler'deki oylamasının ardından yarın 'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. ile bir araya gelecek olan Yıldırım, Kudüs meselesi başta olmak üzere bölgesel krizleri masaya yatıracak.Yıldırım ayrıca Suudi Arabistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud'u kabul edecek. Ziyarette Kudüs konusunda atılabilecek yeni adımlar Suriye'nin geleceği ve Suudİran gerginliği ve Yemen'e yansımaları ele alınacak. Yıldırım'ın umre yapması da bekleniyor.
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Yıldırım yarın Kral Selman’la görüşecek
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