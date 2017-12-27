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'nin kalesinde işçi komedisi

'li 'nde çalışan 600 temizlik işçisi, sendikal hakları için grev kararı aldığını ve 18 Aralık'ta iş bırakarak ilçedeki çöpleri toplamayacağını açıkladı.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 15:53
CHP'nin kalesinde işçi komedisi

İşçilerin bu açıklamasının ardından gardını alan , taşeron firmayla el ele vererek önce Nakliyat-İş Sendikası üyesi 12 işçiyi tazminatsız bir şekilde işten kovdu. İşçiler bu kararın ardından Çankaya Belediyesi'nin hizmet binasını basarak Belediye Başkanı Alper Taşdelen'le görüşmek istedi. Taşdelen, işçilerin, "Arkadaşlarımızı işe geri alın" çağrısına kulak asmadı.

UMDUKLARINI BULAMADILAR

Bunun üzerine işçiler Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile görüşüp dertlerini anlatırken Çankaya Belediyesi ve taşeron firma işçilerin grev kararını durdurmak için mahkemeye başvurdu. Ne CHP'den ne de Çankaya Belediyesi'nden umdukları sonucu elde edemeyen işçiler, "Hak, Hukuk, Adalet" yürüyüşü yapma kararı aldı. Tam işçilerin yürüyeceği günden bir gün önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen açıklama yaparak işçileri işe geri aldığını ifade etti.

JET HIZIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜLER

İşler yoluna girdi derken aradan geçen 1 hafta içerisinde kovulan 12 işçi bir türlü işbaşı yaptırılmadı. Sözlerin tutulmadığını belirten işçiler, dün İzmir Caddesi'nden CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldı. CHP'ye ikinci kez yürüme kararı alan işçiler, jet hızıyla Çankaya Belediyesi yetkilileri ile görüştürüldü. Bu görüşmenin ardından 12 işçinin ikinci defa işe alındığı ve bugün itibari ile mesailerine başlayacağı duyuruldu. CHP'ye yürüyüş eylemini iptal eden sendika, "Üyelerimiz iş başı yaptıktan sonra mücadelemiz toplu iş sözleşme hakkımızı almak için devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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CHP'nin kalesinde işçi komedisi
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