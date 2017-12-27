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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'ta önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı , Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi'yi kabul etti.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'ta önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı , Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi'yi kabul etti. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı kabulü yaklaşık 30 dakika sürdü.

ERDOĞAN, TUNUS BAŞBAKANI ŞAHİD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'ta önemli görüşmeler
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