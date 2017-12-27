Dikili’de bir Aylan bebek vakası daha

İzmir Dikili'de lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilere müdahale için bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede bebeğin Suriye uyruklu 1.5 yaşındaki Revan Hassun'a ait olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay, Dikili ilçesinde Madra Çayı önlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi sonrası yaşandı. Eylül 2015'te Muğla Bodrum'da ailesi ile birlikte çıktığı umuda yolculukta yaşamını yitiren iki yaşındaki minik Aylan bebeğin cesedi kıyıya vurmuş, o fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturmuştu.

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