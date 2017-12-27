Haberler > Gündem Haberleri > Dikili’de bir Aylan bebek vakası daha

Dikili’de bir Aylan bebek vakası daha

Giriş Tarihi: 27.12.2017
Dikili’de bir Aylan bebek vakası daha

İzmir Dikili'de lastik botta Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilere müdahale için bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede bebeğin uyruklu 1.5 yaşındaki Revan Hassun'a ait olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi için Kurumu'na gönderildi. Olay, Dikili ilçesinde Madra Çayı önlerinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi sonrası yaşandı. Eylül 2015'te Bodrum'da ailesi ile birlikte çıktığı umuda yolculukta yaşamını yitiren iki yaşındaki minik Aylan bebeğin cesedi kıyıya vurmuş, o fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikili’de bir Aylan bebek vakası daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN