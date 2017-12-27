Emine Erdoğan, Sudanlı kadın vekillerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Sudan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan
, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile buluştu. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
'in eşi Widad Babiker Ömer Modaw'ın başkanlığında yapılan toplantıda kadın milletvekillerine hitap eden Erdoğan, Sudan-Türkiye ilişkilerinin tarihi ve kültürel temelleri olduğunu vurgulayarak, ilişkileri güçlendirmenin önemine işaret etti. Sudanlı milletvekilleri de Türkiye'nin İslam dünyasının sorunları karşısındaki duruşundan etkilendiklerini ve Emine Erdoğan'ın himaye ettiği projelerin kendilerine örnek teşkil ettiğini söyledi. "Sudan'ın bilgesi" ve "Afrika'nın anası" olarak bilinen Mama Suad ise "Rüyalarımıza girdiniz, bereketinizle geldiniz" dedi. Emine Erdoğan anne-çocuk ölüm oranının yüksek olduğu Sudan'da TİKA
tarafından yapılan Uluslararası Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan burada mezun olanlara sertifikalarını verdi. Merkezden her yıl bin ebe mezun oluyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan 10 Sudanlı ebe de ülkelerine döndü. Hartum Cheshire Engelli Çocuk Rehabilitasyon Evi'ni de ziyaret eden Emine Erdoğan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile bakan eşleri de eşlik etti.