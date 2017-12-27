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'da operasyonu

'da, "Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi"  oldukları ve "" kullandıkları gerekçesiyle 58 kişinin yakalanması için  operasyon başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 09:18
İstanbul'da FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu
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