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Son dakika: 'de "gaybubet evi" operasyonu! 16 zanlı yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "gaybubet evlerine"ne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 10:53
Son dakika: Osmaniye'de gaybubet evi operasyonu! 16 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERİ İMHA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Malatya'daki FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

İşte FETÖ'nün Gaybubet Evi

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Son dakika: Osmaniye'de "gaybubet evi" operasyonu! 16 zanlı yakalandı
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