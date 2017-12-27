Suriyeli muhaliflerden Hristiyanlara Noel koruması

Suriye'nin güneyinde Suveyda'daki askeri muhalifler, Harba beldesinde yaşayan 150 Hristiyan için beldedeki tek kiliseyi koruma altına alarak ziyaretçilerin rahat şekilde ibadet etmelerini sağlıyor.

Muhalifler, kiliseye giden yol, bulunduğu mahalle, beldenin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alırken kilise etrafında da nöbet tutuyor.

Muhaliflerin aldığı tedbirlerden oldukça memnun olan Arap Hristiyanlar, Noel dolayısıyla sokak ve evleri ışıklandırdı ve akrabalarını da ziyaret ediyor.

BARIŞ İÇİNDE YAŞANAN YERLERİN BAŞINDA GELİYOR!

Harba, Suveyda'da muhaliflerin kontrolündeki çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan tek belde olma özelliği taşırken Müslümanlarla Hristiyanların barış içinde yaşadığı yerlerin başında geliyor.

Beldedeki Hristiyanlardan George Bişara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Harba, Müslümanlar ve Hristiyanların huzur içinde yaşadığı yerlere en iyi örnek olarak gösterilebilir. Bugüne kadar aramızda en ufak bir anlaşmazlık dahi olmadı. Herkes birbirinin bayramına saygı gösterir." dedi.

Muhaliflerin aldığı güvenlik önlemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bişara, bu yıl kutlamaların buruk geçtiğini söyleyerek, "Bölgede Müslüman ailelerden çocuklarını savaşta kaybedenler oldu. Onların acılarına duyduğumuz saygıdan kutlamalarımızı olabildiğince ev ortamında yapıyor, gösterişten uzak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

"HRİSTİYANLARIN CAN GÜVENLİĞİ ÖSO'YA EMANET"

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Saddam da isteklerinin, bölgede, Hristiyanların hiçbir endişe duymadan ibadet edebilmesi olduğunun altını çizerek, "ÖSO olarak beldedeki Hristiyanları koruyoruz. Bir başka deyişle beldedeki Hristiyanların can güvenliği ÖSO'ya emanet. Kilise ve ibadet yerlerinin güvenliğini sağlıyoruz. Harba'daki Hristiyanların güvenli bir şekilde dini ibadetlerini yapması için buradayız." diye konuştu.

Ebu Saddam, rejimin bölgeye düzenleyeceği saldırılara karşı teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, güvenliği sağlamak için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Bölgedeki Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında hiçbir sorunun olmadığına da işaret eden Ebu Saddam, "ÖSO, rejimin yansıtmaya çalıştığı gibi Hristiyanların düşmanı değil. Aksine Hristiyanlar huzur ve güven içinde bir bayram geçirsin diye elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.