"Askere gitmeyi reddeden İsrailli gençlerden" Netanyahu'ya mektup

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve Başbakan Netanyahu'ya hitaben 63 genç tarafından yazılan mektup Yedioth Ahronoth gazetesi tarafından yayımlandı.

"İsrail ordusunun hükümetin ırkçı politikalarını hayata geçirerek temel insan haklarını ihlal ettiğine" vurgu yapılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına uygulanan işgal ve zulmün bir parçası olmamaya karar verdik. 'Geçici' olduğu söylenen durum 50 yıldır devam ediyor ve biz buna yardım etmeyeceğiz. İsrail ordusu, hükümetin ırkçı politikalarını hayata geçirerek temel insan haklarını ihlal ediyor ve aynı topraklar üzerinde Filistinlilere başka, İsraillilere başka kanunlar uyguluyor."

Gençler, diğer İsraillilere de "askere gitme konusunu yeniden düşünme"leri çağrısında bulundukları mektuplarında, ülke çapında bu kampanyaya insan kazandırmak için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

MİLİTARİZE EĞİTİM SİSTEMİ

İsrail Milli Eğitim Bakanlığı ve ordusu geçen haftalarda askere yazılacak muhariplerin sayısını artırmak için bir plan üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Liselerde, gençlerin askere yazılmaları ve istihbarat servisi gibi güvenlik birimlerinde çalışmaları için teşvik edici programlar düzenleniyor.

İsrail'in işgal politikalarını tasvip etmedikleri için askere gitmeyi reddeden İsrail vatandaşlarına destek vermek amacıyla kurulan Mesarvot isimli sivil toplum örgütünün verilerine göre, her yıl yaklaşık yirmi kişi askerlik yapmadığı için yargılanarak hapse giriyor.

İŞGAL VE ABLUKA SÜRÜYOR

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria da 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.