Emir kahramanlarıyla buluştu

İstanbul Ataşehir'de bir gecekonduda soba yüzünden çıkan yangından 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı bir itfaiyeci alevlerin arasına girerek kurtardı. Dün de o itfaiyeciler, Emir'i tedavi olduğu hastanede ziyaret etti. Emir'e, hediye olarak da bir de itfaiye arabası getirdiler. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Emir Soysuzlar'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Dr. Esen Besli, minik Emir'in dumandan ciddi etkilenme yaşadığını belirterek, bu nedenle gözlerinin en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabakasında iltihaplanma olduğunu söyledi. Hastanede tedavi altında tutulan Emir, dün karşısında kahramanı olan itfaiye erlerinı görünce şaşırdı. Emir'in babası da itfaiye erlerine çocuğunu kurtardıkları için minnettarlığını ifade etti. İtfaiye eri İsmail Sayım'ın, alevlerin arasından Emir'i kurtarmasının ardından, ambulansa yetiştirmek için de gayret göstermesi, büyük takdir toplamıştı.

BUGÜN NELER OLDU