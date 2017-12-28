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'de /'ya ait mühimmat ele geçirildi

'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü /'ya yönelik operasyonda ağaç dibine gömülü mühimmat bulundu.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 11:25
Hakkari'de PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Aralık'ta Şemdinli ilçesi Uslu köyü Ulaşan mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde ağaç dibine gömülü vaziyette 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 havan mühimmatı, obüs mühimmatı ve 50 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari'de PKK/KCK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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