Mahrem imamlara 10 ilde operasyon...

İstanbul: ByLock
kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 23'ü yakalandı.
Sivas:
13'ü muvazzaf asker 15 kişi gözaltına alındı
Hatay:
26 mahrem imam gözaltına alındı.
Zonguldak:
15'i muvazzaf, 17 asker gözaltına alındı.
Balıkesir:
Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla bağlantı kuran 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
Denizli:
Örgütün 5 bölge imamı gözaltına alındı.
Manisa:
4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep:
Örgüte finans sağladıkları belirlenen 4 işadamı gözaltına alındı.
Trabzon:
7 muvazzaf asker tutuklandı.
Kocaeli:
4 asker tutuklandı.
Özgür ÖZDEMİR-Abbas ÇAKAR-Şaban YILMAZ-Güray GÜRDAL