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Mahrem imamlara 10 ilde operasyon...

Giriş Tarihi: 28.12.2017
İstanbul: kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 58 kişiden 23'ü yakalandı.
Sivas: 13'ü muvazzaf asker 15 kişi gözaltına alındı
Hatay: 26 mahrem imam gözaltına alındı.
Zonguldak: 15'i muvazzaf, 17 asker gözaltına alındı.
Balıkesir: Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla bağlantı kuran 22 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
Denizli: Örgütün 5 bölge imamı gözaltına alındı.
Manisa: 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep: Örgüte finans sağladıkları belirlenen 4 işadamı gözaltına alındı.
Trabzon: 7 muvazzaf asker tutuklandı.
Kocaeli: 4 asker tutuklandı.

Özgür ÖZDEMİR-Abbas ÇAKAR-Şaban YILMAZ-Güray GÜRDAL
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Mahrem imamlara 10 ilde operasyon...
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