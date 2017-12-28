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Sınır kalkanı için geri sayım Yüzlerce km. beton duvar, güçlendirilmiş kafes teller ve gözetleme kuleleri gibi ayaklardan oluşan, entegre sınır güvenlik sistemi 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanıyor