18 kripto askere tutuklama

Gaziantep: 'Mahrem Evler' yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullandıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ordu: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Van: Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Konya: Kara ve Hava Kuvvetleri'nde görevli 18 kripto asker tutuklandı.
Eskişehir: ByLock kullandıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
Edirne: 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Hidayet Arı, eski Binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski Kurmay Yarbay Ramazan Altun'a ömür boyu hapis cezası verildi.