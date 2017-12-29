18 kripto askere tutuklama

Gaziantep: 'Mahrem Evler' yapılanmasına yönelik soruşturmada ByLock kullandıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu: Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van: Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya: Kara ve Hava Kuvvetleri'nde görevli 18 kripto asker tutuklandı.

Eskişehir: ByLock kullandıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Edirne: 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları iddiasıyla yargılanan eski Tuğgeneral Hidayet Arı, eski Binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski Kurmay Yarbay Ramazan Altun'a ömür boyu hapis cezası verildi.

BUGÜN NELER OLDU