Hulusi Akar: Bu terör belası ülkemizden silinecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, beraberinde kuvvet komutanları ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Komutanlar, Ankara Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ndeki şehidin babaevinin yanında kurulan taziye çadırına giderek baba Şener ve anne Nurten Muratoğlu ile diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Piyade Er için okunan duanın ardından konuşan Orgeneral Akar, başta Ferhat olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi. Orgeneral Akar yaptığı kısa konuşmada da şunları söyledi: "Yurtiçinde, yurtdışında, karada, havada yapılan mücadele aralıksız devam edecek ve bu terör belası ülkemizden silinecek. Bunda Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece kararlı, azimli. Bu mücadele sırasında kaybettiğimiz, şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın, mensuplarımızın sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değil tüm güvenlik güçlerimizin, tüm mensuplarının hiçbirinin kanının bir damlası dahi yerde kalmadı, kalmayacak."