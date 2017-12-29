Kılıçdaroğlu skandalı! FETÖ’cü hainlere yine sahip çıktı

Hain darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı
'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşları şehit eden FETÖ
'cü askerleri savundu. Katıldığı TV programında FETÖ'cü darbe girişimini yine meşrulaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: "Köprüde askerler linç edildi. Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Komutanı emir vermiş. Komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiş demektir. Siz komutana bir şey yapmıyorsunuz ama eri linç ediyorsunuz. Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım. O askerlerin hiç günahı yok."