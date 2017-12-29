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skandalı! ’cü hainlere yine sahip çıktı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Kılıçdaroğlu skandalı! FETÖ’cü hainlere yine sahip çıktı
Hain darbe girişimi gecesi 'ndan kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giden lideri Kemal , 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşları şehit eden 'cü askerleri savundu. Katıldığı TV programında FETÖ'cü darbe girişimini yine meşrulaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu, şu skandal ifadeleri kullandı: "Köprüde askerler linç edildi. Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Komutanı emir vermiş. Komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiş demektir. Siz komutana bir şey yapmıyorsunuz ama eri linç ediyorsunuz. Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım. O askerlerin hiç günahı yok."
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Kılıçdaroğlu skandalı! FETÖ’cü hainlere yine sahip çıktı
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