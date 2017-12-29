Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Darbe girişiminde bulunan askerlerin yargılanmasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. CHP lideri, darbeci askerlerin haklarının savunmasını istedi!

ŞEHİTLERİ GÖRMEZDEN GELİP "ASKER EMRİ UYGULUYORDU" DEDİ

CHP Lideri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimini engellemek için kendi canını feda eden şehitleri görmezden gelerek "Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz, komutanın emrini uyguluyorlardı." dedi.

Kılıidaroğlu'nun savunduğu FETÖ'cüler 15 Temmuz'da bunları yaptı!

"HEPİMİZ ASKERLİĞİN KURALLARINI BİLİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimine karşı halk direnme hakkını kullandı. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman yargılanamaz. Bu onların en temel hakkıdır. Sorun şurada: Köprüde askerler linç edildi. Rütbesiz bir askerin günahı nedir? Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Eğer komutanın emrini tartışmaya açarsanız, askerliğiniz bitmiş demektir. Ben darbe girişiminden sonra Saray'a gittim. Açıkça şunu söyledim: Bunun soruşturulması lazım, bu doğru değil.

Kılıçdaroğlu FETÖ'cü darbe girşimini açıkça meşru gösterdi

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran konuyla ilgili A Haber'e şu açıklamaları yaptı:

"DARBECİLERE AÇIKÇA DESTEK VERMİŞTİR"

Kenan Kıran: "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecilerine açıkça destek vermiştir"

MEHMET SARI: HUKUKA VE KANUNA AYKIRI EMİR HİÇBİR ŞART ALTINDA YERİNE GETİRiLEMEZ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında zaten en baştan sorduğumuz sorulardan bir tanesi buydu. Amirin emrini ifa memurlar bakımından zorunlu bir unsur ancak hemen devamındaki maddede açık bir şekilde yazan 'hukuka aykırı kanuna aykırı emir hiçbir şart altında yerine getirilemez' ifadesi yer alıyor. Ana muhalefet partisinin liderinin bu temel kuralı gerçekte bu takip eden hukuk kuralını ihmal etmeleri bilmemeleri söz konusu olamaz" dedi.

Mehmet Sarı: "Hukuka ve kanuna aykırı emir hiçbir şart altında yerine getirilemez"