Kumpas davası için HSK’dan özel heyet

FETÖ
'nün 17 Aralık
kumpasına ilişkin İstanbul Adliyesi'nde devam eden davada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) kritik bir hamle yapıldı. Kurul, davanın daha seri şekilde yürütülmesi amacıyla özel heyet görevlendirdi. Heyetin başına da FETÖ konusunda uzman hâkim Cem Karaca konuldu.
67 SANIKLI İDDİANAME
67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte 30 müşteki yer aldı. 1 numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğu iddianamede, 2 numaralı şüpheli eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı, 3 numaralı şüpheli ise yine eski Polis Müdürü Nazmi Ardıç...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Aralık'ın 'yolsuzluk soruşturması' kılıfında bir darbe girişimi olduğu, kaydedildi. İddianamede, Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanmasına değinilerek, örgüt mensupları tarafından yurtdışına çıkarılan bilgi ve belgelerin ABD'de New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'ya teslim edildiği, Sarraf üzerinden aynı tezgâhın yeniden sahneye konulmaya çalışıldığı belirtildi.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Söz konusu iddianame, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yargılama geçtiğimiz aylarda başladı. Söz konusu mahkemede daha birçok terör dosyası bulunduğunu değerlendiren HSK yargılamanın hızlanması amacıyla, sadece bu dosyaya bakmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi içinde yeni bir heyet daha kurdu.
Heyetin başına ise daha önce FETÖ konusunda birçok dosyaya bakan tecrübeli hâkim Cem Karaca getirildi. Mahkemenin diğer 2 heyeti mahkemede olan diğer dosyalara bakmaya devam edecek. 17 Aralık dosyası ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yakın isimlerin yanı sıra işadamlarının hesaplarına ait bilgileri FETÖ'ye aktardıkları belirlenen 32 BDDK murakıbına açılan dava da birleştirildi.