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Son Dakika Haberi: Fetullahçı örgütün izdivaç imamları hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü’nün 'İzdivaç Sorumlusu' olarak faaliyet gösteren 'abi' ve 'abla' konumundaki şüphelilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 66 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 40’ı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 17:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 17:47
Son Dakika Haberi: Fetullahçı örgütün izdivaç imamları hakkında flaş gelişme

/PDY'nin 'İzdivaç Sorumlusu' olarak faaliyet gösteren 'abi' ve 'abla' konumunda olduğu iddia edilen 66 şüpheli geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

40 TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlanan şüphelilerden 66'sı İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'na gönderildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca sorguları tamamlanan 40 şüpheli tutuklama, 26 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın (MİT) ortak çalışmasıyla İstanbul merkezli 20 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 106 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, yapılan operasyon kapsamında 66 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

BYLOCK MESAJLARI

'İzdivaç Sorumlusu' olarak faaliyet gösteren 'abi' ve 'abla' konumundaki şüphelilerin örgütünün şifreli mesajlaşma programı '' ile yaptığı yazışmalar çözülmüştü.

Çözülen bir yazışmada ismi öğrenilemeyen kişinin izdivaç sorumlusuna yolladığı 'Bylock' mesajlarında, "Tuğba'yı hem Aydın, hem Vehbi'ye göndereyim mi?", "Bilge'yi de Selim beye rağmen başka taliplere de yollayayım mı?" şekilde mesajlaştıkları belirtilmişti.

KATEGORİLERE AYIRDILAR

Örgütün evlenmek isteyen eş adaylarını çeşitli kategorilere ayırdığı ortaya çıkmış, İzdivaç sorumlularının kadınları eğitim durumları, fiziksel özellikleri ve yaptıkları mülakat sonuçlarına göre A,B,C, 'Turist' ve 'İlçe' şeklinde kategorilere ayırarak aynı kategorilerden talipler arasında eşleştirme yaptıkları belirlenmişti.

Son Dakika: FETÖ’nün izdivaç sorumlularına operasyon: 62 gözaltı

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Son Dakika Haberi: Fetullahçı örgütün izdivaç imamları hakkında flaş gelişme
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