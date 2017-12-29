Sorular TEOG’dan daha kaliteli

1 milyon 180 bin 8'inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavı ile ilgili örnek sorular açıklandı. Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve proje liselerine girişte uygulanacak sınavla ilgili örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde dün paylaşıldı. Bakanlık 50 sorudan oluşacak Sözel Bölüm için 25, 40 sorudan oluşacak Sayısal Bölüm için de 20 soru yayımladı. Gündelik hayatla içiçe olan sorularda öğrencinin sadece bilgisi değil yorum ve analiz yetenekleri de sınandı. Örnek soruları değerlendiren uzmanlar "Oldukça kaliteli sorular. Üzerinde çok çalışıldığı belli. Ölçmeyi doğru yapacak nitelikte sorular. TEOG'da bu kadar kaliteli sorular yoktu" yorumunu yaptı. Sınavla öğrenci alacak liselerin mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Bu yıl sınava girmek isteyen öğrenci sayısının 700 bine yakın olacağı tahmin ediliyor. Ancak gelecek yıllarda bu sayının giderek azalacağı, öğrencilerin adresine yakın okulları tercih edeceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL GÖRSELLER ARTTI

Örnek sorularda en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri görsel zenginlik oldu. Özellikle sosyal medya ile akıllı telefonlarda gündelik hayatta oldukça sık kullanılan görseller içerisinde sorular soruldu. Türkçe ve sosyal sorularında bir tek metin üzerinden birkaç kazanımı sorgulayan sorulara yer verildi. Matematikte de bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran tablo ağırlıklı sorular yer aldı. Din kültüründe de güncel ve kültürel olayları bir paragrafta toplayıp dersin kazanımlarını sorgulayan net sorulara yer verildi. Uğur Okulları Sınav ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt "Başta matematik, Türkçe ve fen bilgisi olmak üzere geçmiş yıllara göre oldukça net ve düzgün sorular hazırlanmış. Böyle bir sınav ölçmeyi çok doğru yapacak, dolayısıyla adaletli bir yerleştirme olacaktır" dedi.

SORU BAŞINA 1.5 DAKİKA

MEB'den yapılan açıklamaya göre sınavda öğrencilere, "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu hazırlanacak. Sınav haziran ayında iki oturumda düzenlenecek. Sınava girmek isteyen öğrencilere toplam 90 soru yöneltilecek. Sözel Bölüm'de Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dili içeren 50, Sayısal Bölüm'de ise matematik ve fen bilimlerini içeren 40 soru bulunacak. Sözel için öğrencilere 75, sayısal için de 60 dakika, yani toplam 135 dakika süre verilecek. Soru başına 1.5 dakika süre düşecek.

BECERİLERE ODAKLANAN BİR SINAV

MEB'in sitesinde yapılan açıklamada, "Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8'inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak" denildi.