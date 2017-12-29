Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

NATO ile Türkiye arasında tartışma konusu yaratan Rus S-400 savunma füzelerinde imzalar atıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2,5 milyar dolar olduğu iddia edildi.

İLK TESLİMAT MART 2020'DE

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti.

S-400 sisteminin avantajları neler?

ÖDEME RUBLE İLE OLACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kredi anlaşmasının bugün Ankara'da imzalanacağını duyurmuş, ''Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak'' ifadesini kullanmıştı.

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan S-400 füzeleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!