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: ile arasında S-400 imzaları atıldı!

haberine göre, ile arasında S-400 füze sistemlerinin alınması konusunda imzalar atıldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 14:33
Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

ile arasında tartışma konusu yaratan Rus S-400 savunma füzelerinde imzalar atıldı.

Türkiye'nin 'dan alacağı S-400 savunma füzelerinin değerinin 2,5 milyar dolar olduğu iddia edildi.

İLK TESLİMAT MART 2020'DE

Rus devlet şirketi Rosteh Başkanı Sergey Çemezov ilk teslimatın Mart 2020'de gerçekleşeceğini söylemişti.

S-400 sisteminin avantajları neler?

ÖDEME RUBLE İLE OLACAK

kredi anlaşmasının bugün 'da imzalanacağını duyurmuş, ''Rusya'ya ödeme dolar değil ruble ile olacak'' ifadesini kullanmıştı.

2007 yılından bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alan ve 400 kilometre menzili olan "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

Savunmada proje sayısı 600'e ulaştı

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Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!
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